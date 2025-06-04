Vivo готовит самый лёгкий складной смартфон: X Fold5 бьёт рекорды

Vivo серьёзно взялась за уменьшение габаритов своих складных смартфонов. Глава компании Боксяо Хан намекнул на скорый выход X Fold5, опубликовав видео с взвешиванием новой модели. Хотя точный вес не раскрывается, видно, что новинка станет легче текущего X Fold3 (219 грамм).

Согласно последним утечкам, X Fold5 поразит своими размерами: всего 4,3 мм в раскрытом состоянии и 9,33 мм в сложенном виде. Для сравнения, нынешняя модель имеет толщину 4,7/10,2 мм. При этом vivo удалось сохранить топовые характеристики: флагманский Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ оперативки и тройную камеру с 50 МП основным сенсором и 3-кратным зумом.

Особенностью останется двойная селфи-камера (по 32 МП на каждом экране) и огромный 8,03-дюймовый основной дисплей с частотой 120 Гц. Аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой 90-ваттной зарядки должен обеспечить хорошую автономность.

Ожидается, что презентация состоится 10 июля вместе с анонсом X200 FE. Если все заявленные характеристики подтвердятся, X Fold5 может стать новым эталоном среди складных смартфонов. Главный вопрос — сможет ли он обойти конкурентов от Samsung и Oppo в гонке за звание самого тонкого и лёгкого устройства?