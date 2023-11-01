Vivo объявили о запуске первой виртуальной видеокарты поддерживающей трассировку лучей

На конференции разработчиков, проведенной компанией vivo в 2023 году, было объявлено о выпуске первой виртуальной видеокарты в отрасли для операционной системы OriginOS 4.

На этом мероприятии было объявлено, что благодаря интеграции виртуальных видеокарт в vivo OriginOS 4, пользователи могут ожидать практически мгновенного отклика системы при открытии и закрытии приложений. Это улучшение сказалось на скорости реакции приложений, повысив ее на 36%, а также на стабильности частоты кадров на экране, которая увеличилась на 70%. Виртуальная видеокарта также предоставляет функции трассировки лучей, вставки кадров и поддержку высокого разрешения.

Технически виртуальная видеокарта использует технологию отслеживания света на уровне хоста для увеличения вычислительной мощности световых эффектов в реальном времени с 100 000 уровней до внушительного одного миллиона уровней. Это заметно повышает реалистичность визуальных эффектов, будь то текстуры кожи, отражения или тени в окружающей среде, делая их "беспрецедентно реалистичными". Конкретные детали работы функции будут понятны входе тестирования бета-версии системы поддерживающей виртуальную видеокарту.