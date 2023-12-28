Vivo работает над двумя версиями складного смартфона X Fold 3

Несомненно, 2023 год выделяется как блестящий год для разработки складных телефонов, предоставив нам некоторые из лучших устройств в этом сегменте. OnePlus Open завоевал сердца многих и признан лучшим складным устройством года. Google Pixel также продемонстрировал обнадеживающие результаты. Несмотря на успешность Galaxy Z Fold 5, он больше усовершенствовался, чем предложил инновации. Мы выражаем благодарность Samsung за ее веру в развитие. Сейчас компания Vivo готовится к выпуску Vivo X Fold 3, и хотя его официальный выпуск запланирован на следующий год, уже сейчас можно обсудить, что нового принесет этот телефон.

Согласно достоверным слухам, Vivo X Fold 3 выйдет в двух моделях с некоторыми различиями в характеристиках: V2303A и V2337A. Одна из моделей будет Pro-версией, и у нас уже есть некоторая информация о ней, которую мы готовы поделиться.

Vivo X Fold 3 Pro будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Телефон получит тройную камеру с 50-мегапиксельным основным сенсором, сверхширокоугольной камерой и телеобъективом. Главный экран будет обладать разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц, а внешний экран также будет поддерживать ту же частоту обновления.

Vivo X Fold 3 также будет оборудован ультразвуковым сканером отпечатков пальцев на обоих экранах, а также поддержит быструю зарядку 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Устройство станет не только тоньше, но и легче. Учитывая предыдущий успех, мы ожидаем, что Vivo представит нечто еще более выдающееся по сравнению с предыдущими моделями.

Что касается даты выхода, Vivo пока не раскрывает информацию о доступности, но мы предполагаем, что серия Vivo X Fold 3 появится в первой половине 2023 года. Это может подтолкнуть Samsung к улучшению своего Galaxy Z Fold 6, так как складной Vivo обязательно привлечет внимание.