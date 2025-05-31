vivo T4 Ultra готовится к выходу: 100-кратный зум и топовая начинка

Компания начала тизерную кампанию нового флагмана для индийского рынка. Судя по утечкам, нас ждет мощный смартфон с впечатляющими камерами. vivo через официальный индийский аккаунт в X (бывший Twitter) намекнула на скорый анонс T4 Ultra. Главной фишкой устройства станет "ультра-мощный зум флагманского уровня" - в тизере заметна надпись "100X", указывающая на максимальный цифровой зум.

Согласно слухам, смартфон получит:

6,67-дюймовый OLED-экран с частотой 120 Гц

Основную 50 Мп камеру с сенсором Sony IMX921

Перископический телеобъектив на 50 Мп

Поддержку быстрой зарядки 90 Вт

Ожидается, что vivo представит T4 Ultra в начале июня. Устройство, вероятно, будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 9300+ с 8 ГБ ОЗУ под управлением Android 15 с оболочкой Funtouch OS 15.

Новинка пополнит линейку T4, где уже доступны модели T4 и T4x, а также, возможно, скоро появится T4 Lite. Официальных подробностей о цене и точной дате выхода пока нет - компания ограничилась загадочным "скоро".