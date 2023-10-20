Vivo выпускает доступный смартфон с неплохими камерами

Компания Vivo представила сегодня свой новый смартфон Y33t, который уже доступен на платформе электронной коммерции по цене 749 юаней (немногим меньше 10 000 рублей).

Согласно информации, доступной на данный момент, вот основные характеристики этого мобильного устройства:

Vivo Y33t доступен в двух расцветках: Wild Green и Crystal Purple. Его вес составляет 186 грамм, устройство имеет классический прямоугольный дизайн с умеренной рамкой. Телефон оснащен чипом MediaTek G85, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а также поддерживает расширение памяти до 6 ГБ. Что касается камер, у Y33t есть основная камера на 13 Мегапикселей, дополненная 2-мегапиксельным объективом с эффектом размытия, а для селфи предусмотрена фронтальная камера на 8 Мегапикселей.

Этот смартфон оборудован 6,56-дюймовым ЖК-экраном с поддержкой частоты обновления 60 Гц. Аккумулятор емкостью 5000 мАч позволяет долго использовать устройство, и его можно быстро зарядить благодаря поддержке 15-ваттной зарядки. Безопасность разблокировки обеспечивается сканером отпечатков пальцев, размещенным на боковой панели.