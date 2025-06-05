Vivo X Fold5 удивил толщиной: тоньше iPhone даже в сложенном виде

Vivo продолжает удивлять своими складными смартфонами. В новых тизерах компания сравнила грядущий X Fold5 с iPhone 16 Pro Max, и результат впечатляет: даже в сложенном состоянии новинка лишь немного толще 8,3-миллиметрового iPhone, а в разложенном – и вовсе тоньше.

Что известно о X Fold5:

Вес всего 219 г (легче предыдущей модели)

(легче предыдущей модели) Snapdragon 8 Gen 3 + 16 ГБ ОЗУ

+ 16 ГБ ОЗУ 6000 мАч с зарядкой 90 Вт

с зарядкой 90 Вт Два экрана: 8.03" складной AMOLED и 6.53" внешний (оба 120 Гц)

складной AMOLED и внешний (оба 120 Гц) Пять камер: три 50 МП на задней панели и два 32 МП селфи-модуля

Особенно впечатляет камера: основной сенсор Sony IMX921, телеобъектив IMX882 с 3x зумом и сверхширокоугольник с макрорежимом.

Ожидается, что презентация состоится 10 июля вместе с X200 FE. Если vivo сохранит конкурентную цену, X Fold5 может стать одним из самых интересных складников года.