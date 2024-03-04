Vivo X Fold 3 будет самым тонким и легким складным устройством

Появилась информация о том, что Vivo X Fold 3 станет одним из лучших складных смартфонов на рынке не только по характеристикам, но и с точки зрения эргономики. Надежный источник поделился некоторыми подробностями о предстоящем устройстве, утверждая, что оно будет самым тонким и легким среди складных телефонов на рынке, а также будет оснащено новейшим аппаратным обеспечением.

По словам надежного информатора Digital Chat Station, Vivo X Fold 3 будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 и будет иметь до 16 ГБ оперативной памяти и хранилище емкостью 1 ТБ. Также устройство будет оснащено массивной батареей на 5800 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки до 120 Вт и беспроводной зарядки до 50 Вт. Это впечатляющие характеристики, особенно емкость аккумулятора, который станет самым большим среди складных смартфонов.

Кроме того, Vivo X Fold 3 сохранит размер экрана своего предшественника, но получит увеличение разрешения. Камеры также получат серьезное обновление с 50-мегапиксельным основным датчиком, 50-мегапиксельным сверхширокоугольным датчиком и 64-мегапиксельным перископическим датчиком с 3-кратным зумом. Устройство также будет оснащено чипом обработки изображений V3, который обеспечит высокое качество фотографий. Все это будет упаковано в легкий и тонкий корпус, что редко встречается среди складных телефонов.

Vivo X Fold 3 является флагманским складным телефоном без компромиссов, и по всей видимости, компания Vivo стремится к совершенству как в аппаратных характеристиках, так и в производительности устройства. Великолепные камеры и мощные характеристики делают этот телефон достойным конкурентом для Galaxy Z Fold 6, и надеемся, что он скоро выйдет на мировые рынки после улаживания внутренних дел между Vivo и Nokia.