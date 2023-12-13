Владелец GeForce RTX 4090 сделал карту тише и холоднее

Графический процессор NVIDIA GeForce RTX 4090, возможно, еще не доступен официально в версии Noctua, но один пользователь Reddit разработал индивидуальный дизайн для своей карты. Созданный пользователем zaME19 в субреддите для ПК малого форм-фактора, кастомный радиатор выглядит великолепно. Он использует исходную видеокарту Inno3D GeForce RTX 4090 с неэталонной печатной платой и системой охлаждения с тремя вентиляторами.

Для полной совместимости с радиатором и самой видеокартой пользователь напечатал новый кожух для видеокарты с матово-черным дизайном, предусматривающим крепление трех вентиляторов Noctua NF-A9. Эти вентиляторы обладают ШИМ-управлением и подшипниковым механизмом SS02, способными генерировать воздушный поток до 78,9 м3/ч при уровне шума до 22,8 дБА. Они работают с максимальной скоростью 2000 об/мин и минимальной 400 об/мин. Дополнительно уровень шума снижается антивибрационными накладками.

Модифицированный кожух легко крепится к радиатору и использует единственный 4-контактный разъем, подключаемый к основной плате карты. Пользователь отметил, что температура снизилась на 8°C по сравнению со стандартным дизайном Inno3D, а также работает более тихо. Визуально дизайн Noctua также вызывает положительное впечатление, и переднюю часть кожуха можно легко оформить или покрасить по вкусу пользователя.

Несмотря на то, что и другие пользователи пытались создать модификации графического процессора NVIDIA GeForce RTX 4090 с вентиляторами Noctua, на данный момент официальных версий Noctua для этой серии карт нет. Однако надежда на выход высококачественного промышленного дизайна с вентиляторами Noctua остается.