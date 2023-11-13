Внедрение искусственного интеллекта изменит android-смартфоны не в лучшую сторону

2024 год приближается, и главным трендом на протяжении года станет использование искусственного интеллекта в устройствах. Новый отчет указывает на то, что смартфоны с встроенным искусственным интеллектом будут требовать значительно больше оперативной памяти, чем ранее.

По данным отчета, 8 ГБ оперативной памяти, стандартных для современных Android-смартфонов, остаются базовым уровнем. Однако для безупречной работы алгоритмов искусственного интеллекта, таких как генерация изображений, потребуется не менее 12 ГБ оперативной памяти. Некоторым устройствам с встроенными помощниками искусственного интеллекта, а также другими функциями, может понадобиться более 20 ГБ оперативной памяти для обеспечения эффективной работы.

Этот тренд может привести к увеличению объема оперативной памяти в смартфонах в следующем году, особенно у тех, которые активно используют функции искусственного интеллекта. Важно отметить, что такие изменения становятся более явными в контексте растущего влияния искусственного интеллекта на устройства, предполагая, что 2024 год будет периодом фокуса на встроенный искусственный интеллект в мобильных устройствах.