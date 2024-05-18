Внимание всем фанатам Хацунэ Мику — Thermaltake выпустят мышку специально для вас

Компания Thermaltake (Tt) сегодня выпустила на японском рынке два новых продукта в сотрудничестве с брендом Hatsune Miku: мышь Neros Pro RGB и коврик для мыши M700 Extended. Оба устройства украшены иллюстрациями, созданными художником Мэйплом.

Специальная версия мыши Neros Pro RGB оформлена в стиле Хацунэ Мику, с характерным символом «01» на хвосте. Эта проводная мышь имеет эргономичный дизайн для правшей, разделённую структуру проводов и две дополнительные левые кнопки. Она оснащена RGB-подсветкой с 16,8 миллионами цветов и шестью предустановленными световыми эффектами.

Мышь Neros Pro RGB Hatsune Miku оснащена оптическим датчиком PMW3327 с разрешением до 12400 DPI, поддерживает частоту опроса 1000 Гц и рассчитана на 10 миллионов нажатий на основные кнопки.

Коврик для мыши M700 Extended версии Hatsune Miku 2024 украшен совместными иллюстрациями. Его размеры составляют 900 мм в длину, 400 мм в ширину и 4 мм в толщину. Обратная сторона выполнена из противоскользящей резины.

Оба продукта поступят в продажу 7 июня. Стоимость совместной версии мыши Neros Pro RGB составляет 9980 иен (примерно 5 800 рублей), а расширенного коврика для мыши M700 версии Hatsune Miku 2024 — 5980 иен (около 3500 рублей).