Во флагманских смартфонах следующего поколения объем памяти не изменится

Современные чипсеты, вроде Snapdragon 8 Gen 3, обеспечивают поддержку функций искусственного интеллекта на устройствах, и будущие SoC будут расширять этот функционал. Однако существует мнение, что из-за отсутствия убедительного контента, создаваемого ИИ, нет смысла интегрировать большие объемы оперативной памяти в устройства, такие как Galaxy S24 и iPhone 16, особенно с учетом растущих цен на полупроводники.

С появлением более передовых технологий, таких как 3-нм техпроцесс N3E от TSMC, цены на чипсеты для смартфонов продолжат расти. По слухам, Snapdragon 8 Gen 3 будет дороже, чем предыдущее поколение, и Snapdragon 8 Gen 4, ожидаемый в следующем году, может стать самым дорогим процессором Qualcomm в истории.

Прогноз Mizuho Securities указывает на то, что в условиях роста затрат производители телефонов, такие как Samsung и Apple, могут придерживаться консервативного подхода к конфигурации памяти устройств, таких как Galaxy S24 и iPhone 16. Недостаток привлекательного контента, созданного ИИ, также может стать причиной ограничения объема оперативной памяти. В серии Galaxy S24, например, Samsung, по слухам, решит ограничить объем ОЗУ до 12 ГБ.

Слухи также подсказывают, что Apple сохранит 8 ГБ ОЗУ для моделей iPhone 16 Pro, но добавит значимые обновления микрофона для улучшения ввода речи для Siri и другого контента, создаваемого ИИ. Встроенный искусственный интеллект также требует значительного объема хранилища, что может привести к увеличению потребности во встроенной памяти до 15 процентов или более для обработки миллионов операций.

Слухи о новом флэш-накопителе UFS 4.0 от Samsung, предназначенном для запуска таких приложений, существуют, но пока не подтверждено, появится ли эта технология в семействе Galaxy S24. Ситуация с будущими смартфонами с искусственным интеллектом остается неоднозначной, и более подробная информация ожидается в начале нового года.