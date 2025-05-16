Все что известно о Honor 400 и 400 Pro — мощные камеры, яркий экран и внушительная защита

Компания Honor решила не дожидаться презентации 22 мая и заранее выложила подробности о новых смартфонах серии 400 — и обычной, и Pro-версии. Оба устройства уже появились на официальном сайте, так что теперь можно точно сказать, чего ждать от новинок.

Honor 400 Pro — это почти флагман, и первое, на что обращаешь внимание — его основная камера на 200 МП с крупным сенсором 1/1.4". Её дополняет 50-мегапиксельный телевик с трёхкратным зумом и OIS, основанный на кастомной версии датчика Sony IMX856, и ширик на 12 МП с углом обзора 112°. Фронталка тоже серьёзная — 50 МП с диафрагмой f/2.0.

Экран — отдельная гордость: 5000 нит пиковой яркости, разрешение 1280×2800, частота 120 Гц, ШИМ 3840 Гц для защиты глаз и минимальная яркость всего 1,5 нита — для тех, кто любит читать в темноте. За производительность отвечает Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ оперативки и 512 ГБ встроенной памяти. Всё это питается от батареи на 6000 мАч с быстрой проводной зарядкой 100 Вт и беспроводной на 50 Вт.

Pro-версия не только мощная, но и выносливая: сертификация IP68 и IP69, пятизвёздочная защита от падений (SGS), стереодинамики, NFC и даже ИК-порт. При этом толщина — всего 8,1 мм, а вес — 205 г. Цвета: чёрный (Midnight Black), серый (Lunar Grey) и синий (Tidal Blue).

Обычный Honor 400 — более лёгкий и тонкий, но с рядом упрощений. Из камеры убрали телевик, оставив основной модуль и ширик, а вместо топового чипа — Snapdragon 7 Gen 3. По памяти отличий нет: те же 12/512 ГБ, как и батарея на 6000 мАч, но зарядка уже только проводная — 80 Вт, беспроводной нет.

Экран почти такой же, с разрешением 1264×2736 и той же яркостью. Размер дисплея может отличаться, но официально это пока не подтверждено. Вес модели — 184 г, толщина — 7,3 мм. Цвета: чёрный (Midnight Black), золотой (Desert Gold) и серебристый (Meteor Silver). Защита чуть попроще — IP66, но устойчивость к падениям также на уровне.

В целом, Honor готовит два мощных смартфона на любой вкус — с отличной автономностью, яркими экранами и акцентом на защиту и камеру. Официальные цены и дата начала продаж, скорее всего, будут объявлены на презентации.