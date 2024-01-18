Все ИИ-функции в Samsung Galaxy S24 — что делают и на каких смартфонах будут работать

Если вы еще не в курсе, искусственный интеллект становится главным акцентом новой серии Galaxy S24 от Samsung. "Galaxy AI" представляет собой набор функций, разработанных сотрудничеством Samsung и Google, и, судя по нашим тестам, они интегрированы довольно эффективно. Вот подробный обзор новых функций искусственного интеллекта Samsung Galaxy AI.

Живой переводчик

Одной из впечатляющих функций Galaxy AI в серии Galaxy S24 является Live Translate, представленная Samsung примерно месяц назад. Этот инструмент использует искусственный интеллект для перевода телефонных разговоров в режиме реального времени, пока вы разговариваете по телефону. Просто нажмите кнопку "Помощь при вызове" в приложении Samsung Phone, выберите поддерживаемый язык, и разговор будет переведен на обе стороны.

В наших тестах Live Translate демонстрировал хорошую эффективность, хотя иногда наблюдался небольшой сбой в переводе, который быстро исправлялся. Эта функция работает на устройстве, и поддерживается предварительной загрузкой списка языков.

Чат-помощник

Chat Assist, встроенный в клавиатуру Samsung, включает в себя несколько полезных функций. Chat Translation переводит сообщения в реальном времени в любом приложении чата, отображая оригинальный и переведенный текст. Отличительной чертой также является "Стиль письма", который переписывает уже написанный текст, а также функция "Правописание и грамматика" для проверки правильности написания.

Примечание Помощь

Samsung Notes теперь оборудована функцией Note Assist, позволяющей взаимодействовать с заметками. Это включает создание сводок и форматирование заметок в соответствии с различными вариантами использования.

Расшифровка стенограммы

В приложении диктофона Samsung функция Transcript Assist транскрибирует записи в текст, даже определяя говорящего. Вы можете перевести текст на другой язык или сделать обобщение записи. Это напоминает Google Recorder на устройствах Pixel, но не работает в режиме реального времени.

Генеративное редактирование и предложения

Функции искусственного интеллекта также затрагивают область камеры. Generative Edit в приложении Samsung Gallery позволяет выделять, перемещать, увеличивать или уменьшать объекты на фотографии, используя генеративный ИИ для заполнения пустот. Функция "Предложения по редактированию" автоматически предлагает изменения в фотографиях, например, удаление отражений.

Обои с искусственным интеллектом

Samsung также внедряет AI Wallpapers, позволяющую создавать обои с изменением цветов и объектов в соответствии с предпочтениями пользователя. Эта функция, дебютировавшая на устройствах Pixel 8, работает аналогично.

Круг для поиска

Функция "Круг для поиска", предоставленная Google, теперь доступна на Galaxy S24 и Pixel 8. Это позволяет вам медленно вращаться для поиска объектов с использованием Lens в любом приложении.

Искусственный интеллект Gemini AI от Google

Большинство новых функций Galaxy AI от Samsung базируются на моделях искусственного интеллекта Google. В серии Galaxy S24 используется Gemini Nano для задач на устройстве и Gemini Pro для облачных задач искусственного интеллекта.

А на старых Samsung будет работать?

Да, будет. Список смартфонов, которые получат обновления следующий: