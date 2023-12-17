Все модели iPhone 16 получат новую "кнопку захвата"

Apple представила iPhone 15 Pro с новой кнопкой действия, заменившей привычную кнопку отключения звука. Однако по последнему отчету, iPhone 16 представит еще одну инновацию - кнопку захвата, предназначенную для записи видео. Предыдущие утечки информации сообщали о кнопке "Съемка", но без конкретных деталей о ее предназначении. Согласно информации аналитика Bloomberg Марка Гурмана, эта кнопка на iPhone 16 будет предназначена именно для записи видео.

Новая кнопка захвата будет иметь емкостную технологию и займет место под боковой кнопкой. Она заменит антенну mmWave на моделях iPhone, продаваемых в США, а на моделях за пределами США эта антенна будет отсутствовать. Размещение кнопки захвата считается оптимальным, так как она будет естественно располагаться под указательным пальцем при съемке видео в горизонтальном режиме. Благодаря технологии емкостной кнопки, на нее можно добавить несколько точек нажатия для различных функций, таких как регулировка фокуса, спуск затвора и запуск камеры. Однако точные детали использования дополнительной кнопки пока неизвестны.

Ранее утверждалось, что кнопка захвата будет представлена во всех четырех моделях iPhone 16, что представляет собой новшество для Apple, так как обычно изменения вводятся сначала в моделях "Pro".