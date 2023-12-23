Встречайте нового короля бюджетников — OnePlus 12R

Оба смартфона OnePlus 12 и OnePlus 12R планируется выпустить на мировых рынках 23 января 2024 года. Внимание многих пользователей, конечно, привлекает более продвинутая модель, однако стоит обратить внимание и на доступный вариант, особенно учитывая предварительно известные характеристики. Судя по доступной информации, OnePlus 12R обещает стать привлекательным предложением в бюджетном сегменте, и интересно увидеть, как он будет проявлять себя в деле.

Следует отметить, что OnePlus 12R представляет собой доступную модель с некоторыми уменьшенными характеристиками, что вполне оправдано, учитывая более доступную цену. Утечка технических данных предоставляет полную информацию о характеристиках устройства, и, кажется, что это будет весьма конкурентоспособное устройство даже в 2024 году.

Основные характеристики OnePlus 12R включают в себя:

Дисплей ProXDR 6,78 дюйма с технологией LTPO 4.0

Частота обновления 1–120 Гц

Защитное стекло Gorilla Glass Victus 2

Процессор Snapdragon 8 Gen 2

Оперативная память 8/16 ГБ LPDDRX5

Встроенная память 128 ГБ UFS3.1 / 256 ГБ UFS4.0

Аккумулятор емкостью 5500 мАч с технологией 100 Вт SUPERVOOC

Камеры: 50 МП (IMX890) + 8 МП (UW) + 2 МП (макро)

Анализ характеристик показывает, что OnePlus 12R обладает всеми особенностями флагманского смартфона. Несмотря на некоторые ограничения чипсета Snapdragon 8 Gen 2, устройство представляет собой привлекательное предложение даже по современным стандартам. Однако система камер может потребовать доработки, особенно в части сверхширокоугольных и макросъемок. Важно отметить отсутствие телеобъектива, а основной сенсор Sony IMX890 дополняется 8-мегапиксельной сверхширокоугольной и 2-мегапиксельной макрокамерой.

В целом, OnePlus 12R, судя по характеристикам, почти не уступает своим старшим моделям, и если цена будет соответствующей, он может стать лидером в бюджетном сегменте, успешно конкурируя на мировом рынке. В ожидании официального запуска и доступности устройства.