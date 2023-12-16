Встроенная графика Intel Arc для процессоров Meteor Lake может конкурировать с Vega

Обзоры нового процессора Intel Core Ultra "Meteor Lake" для ноутбуков появились, и графический процессор Arc iGPU, кажется, успешно конкурирует с AMD RDNA 3 iGPU. С момента появления APU от AMD с встроенной графикой, Intel утратила лидерство в области iGPU. Семейство графических процессоров Vega от AMD укрепило их позиции, и с появлением RDNA, AMD вышла в новую сферу, предоставляя мини-ПК и портативным компьютерам выдающуюся графическую производительность. В то время как графические решения Intel Iris Xe некоторое время отставали, появление Arc iGPU в линейке Core Ultra меняет эту картину.

Процессоры Intel Core Ultra "Meteor Lake" поставляются с тремя конфигурациями графических процессоров Arc Alchemist, известных как "Xe-LPG". Эти конфигурации включают 8 ядер Xe, 7 ядер Xe с усилителем и 4 Xe-ядра. С частотой до 2350 МГц (для Core Ultra 9 185H), эти графические процессоры обеспечивают значительный прирост производительности, особенно при использовании памяти с более высокой пропускной способностью, такой как LPDDR5X. Они также поддерживают DX12 Ultimate, XeSS (DP4a) и AV1.

Тесты игровой производительности говорят о том, что графические решения Intel Arc и AMD RDNA 3 конкурентоспособны. В играх с разрешением 1080p, как с высокими, так и с смешанными настройками, результаты показывают, что топовые конфигурации процессоров Core Ultra и AMD RDNA 3 выигрывают одинаково.

При тестировании с высокими настройками 1080p, Arc iGPU на Core Ultra 7 155H превосходит RDNA 3 в 7 из 8 игр, сохраняя преимущество даже в сравнении с Core Ultra 5 125H. Разница в тактовой частоте между Core Ultra 9 185H и Core Ultra 7 155H в 100 МГц подразумевает, что можно ожидать дополнительного прироста производительности. С использованием более быстрой памяти LPDDR5X-7467, графические процессоры RDNA 3 не масштабируются так эффективно, как iGPU Meteor Lake Arc.

Существует также сравнение энергоэффективности, где Core Ultra 100H превосходит AMD Ryzen 7040 "Phoenix" при более высоком TDP, но AMD лидирует при более низком TDP. Процессоры Core Ultra 100U с более низким энергопотреблением могут стать предпочтительным выбором для начального уровня и портативных устройств.