Встроенная графика процессора Intel Core Ultra 7 эквивалентна GTX 1060

Ожидается, что процессоры Intel Meteor Lake получат существенное обновление графического раздела с интегрированным ядром Arc GPU на основе архитектуры Alchemist. Это обновление будет значительным по сравнению с текущими графическими чипами UHD и Iris, которые применялись в настольных компьютерах и ноутбуках уже несколько лет. Первые тесты iGPU Intel Meteor Lake, полученные из ноутбука MSI Prestige 16 AI Evo, показывают впечатляющие результаты.

Подробности следующие: утечка тестов производительности произошла из ноутбука MSI Prestige 16 AI Evo, представленного на продажу в интернет-магазинах. Этот ноутбук оснащен процессором Core Ultra 7 155H с 16 ядрами, 22 потоками, 24 МБ кэш-памяти L3 и тактовой частотой до 4,8 ГГц. Чип имеет номинальный TDP 28 Вт, что позволяет предположить, что процессоры Core Ultra 9 с TDP 45 Вт предложат более высокую производительность как в части процессора, так и в графического ядра. Графический процессор Intel Arc обладает 128 EU или 1024 ALU и тактовой частотой до 2250 МГц. Появилась информация, что линейка Meteor Lake-P была отменена, и их заменят процессоры MTL-H с мощностью 28 Вт (Core Ultra 5 / Core Ultra 7) и 45 Вт (Core Ultra 9).

Intel Arc набрал 27 249 баллов в тестах Geekbench 5 OpenCL, что приблизительно соответствует показателям iGPU AMD Radeon 780M, установленного на последних гибридных процессорах AMD Phoenix. Производительность iGPU примерно равна дискретному графическому процессору NVIDIA GTX 1060, и ожидается, что окончательные оптимизированные драйверы еще больше улучшат его, приближаясь к уровню NVIDIA GTX 1650 и RX 480. Недавно Intel продемонстрировала производительность XeSS со встроенным графическим процессором Arc, что привело к почти двукратному увеличению производительности в Dying Light 2 по сравнению с отключенным XeSS.

Это решение считается эквивалентным дискретным графическим процессорам бюджетного класса и поддерживает новейшие функции, такие как трассировка лучей, DX12 Ultimate и XeSS. Использование iGPU также обеспечивает более низкое энергопотребление по сравнению с dGPU, что положительно сказывается на времени автономной работы. Ожидается, что дополнительная информация о графических процессорах Intel Meteor Lake станет доступной ближе к их запуску 14 декабря.