Второе пришествие MSI Claw — обновление BIOS значительно улучшает производительность консоли

Всего месяц назад компания MSI выпустила обновление BIOS для своего игрового портативного компьютера Claw, увеличившее производительность на 150% и обеспечившее значительные оптимизации в ряде игр благодаря новейшему пакету драйверов Intel Arc. Теперь MSI предлагает еще одно обновление BIOS, которое, как утверждает компания, обеспечит дополнительный прирост производительности до 30%.

Новое обновление BIOS для MSI Claw носит название «E1T41IMS.109 BIOS» (обозначается как 109) и включает обновленный набор функций MSI Center M 1.0.2405.1401 (обозначается как 2405.1401). MSI сообщает, что новый BIOS и MSI Center M можно загрузить и установить непосредственно через функцию Live Update, без необходимости отдельной загрузки BIOS. Новый пакет MSI Center M также позволит пользователям получать уведомления о будущих обновлениях через вкладку уведомлений, избавляя их от необходимости искать обновления вручную.

По сравнению с предыдущей версией, новая версия BIOS для MSI Claw обеспечивает увеличение производительности до 30% в Forza Horizon 5 и значительный прирост в других играх: +23% в Sons of The Forest, +28% в Fortnite, +20% в Helldivers 2, +15,5% в FC24 и +12,9% в Hogwarts Legacy. MSI также заявляет, что новый BIOS делает Claw идеальным для игр в 100 самых популярных игр на Steam. Кроме того, улучшения и оптимизации для Claw придали MSI уверенности для публикации первых сравнений производительности с ASUS ROG Ally.

ROG Ally оснащен процессорами AMD Ryzen Z1, а MSI Claw использует процессоры Intel Core Ultra. Эти архитектуры радикально различаются как по ЦП, так и по графическому процессору, и конкурируют между собой с момента выхода Claw. Изначально Claw получал мало отзывов и обзоров, но последние данные показывают, что теперь он в среднем на 26% превосходит ROG Ally в ряде игр.

Хотя начало пути игрового портативного компьютера Claw от MSI было непростым, компания явно намерена улучшить опыт для геймеров. MSI заявляет, что будет продолжать выпускать новые обновления BIOS и поддерживать новые драйверы графических процессоров для Claw. ПК также получает хорошие скидки в крупных розничных магазинах, что поможет ему конкурировать с ASUS ROG Ally. В то время как ASUS сосредоточена на более премиальных предложениях в своем сегменте ROG Ally X, которые должны появиться в ближайшие месяцы.