Выпущен блок питания способный запитать даже четыре GeForce RTX 4090

Super Flower представила новый блок питания Leadex Platinum ATX 3.1, мощностью 2800 Вт, предназначенный для высокопроизводительных рабочих станций с несколькими видеокартами, что особенно актуально в сфере искусственного интеллекта.

Технические характеристики блока питания Super Flower Leadex ATX 3.1 включают сертификат 80 Plus Platinum, поддержку стандартов ATX 3.1 и PCIe 5.1. Блок питания обеспечивает стабильную выходную мощность и оснащен полностью японскими конденсаторами, что гарантирует высокое качество.

Дизайн блока питания выполнен в форм-факторе E-ATX с массивной решеткой и 140-мм вентилятором. Он оснащен множеством разъемов: четыре вилки 12 В-2x6, девять 8-контактных выходов, пять 6-контактных выходов и стандартный 24-контактный разъем ATX для материнской платы. Этот блок питания создан для удовлетворения потребностей рабочих станций с поддержкой до четырех графических процессоров RTX 4090.

Хотя Super Flower не раскрывает цену на этот блок питания, ожидается, что она превысит 1000 долларов США из-за его огромной мощности и соответствия новым стандартам ATX 3.1. Этот блок питания станет отличным решением для тех, кто беспокоится о нехватке мощности для своих высокопроизводительных компьютеров. Ожидайте больше информации о Super Flower Leadex Platinum ATX 3.1 в ближайшие месяцы перед его запуском.