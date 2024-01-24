Выпущен доступный саундбар OK-534S от ОКЛИК

Бренд ОКЛИК представил новый саундбар OK-534S для использования в домашних условиях. Эта акустическая система 2.0 идеально подходит для просмотра фильмов, концертов, игрового контента и прослушивания музыки.

Устройство легко подключить к телевизору, компьютеру или монитору с использованием аудиовхода AUХ. Для связи со смартфоном, планшетом, ноутбуком и другими гаджетами предусмотрен Bluetooth 5.1. С двумя 50-миллиметровыми динамиками общей мощностью 10 Вт модель обеспечивает яркий и пространственный звук. Рабочий диапазон составляет от 60 Гц до 20 кГц, обеспечивая четкое и чистое воспроизведение средних и высоких частот. Управление акустикой просто и удобно. На передней панели расположены поворотный регулятор громкости, два входа для наушников и микрофона, а также переключатель режимов «Наушники/Динамики».

Саундбар OK-534S украшен встроенной RGB-подсветкой в нижней части, что придает ему эффектный внешний вид. Мягкие прорезиненные ножки предотвращают скольжение. Питание осуществляется через USB, поставляется с длинным кабелем длиной 1,5 метра с разъемом USB и двумя штекерами Jack 3,5 мм для подключения к внешним устройствам.

Эта новинка, выполненная в черном цвете с лаконичным дизайном и стильным корпусом размером 479 х 66 х 51 мм, может быть размещена на тумбе под телевизором, перед экраном, на полке или в другом удобном месте. С весом всего 780 г, перемещение акустической системы OK-534S легко осуществить по вашему усмотрению. Оптимальное соотношение цены и качества делает этот саундбар привлекательным выбором.