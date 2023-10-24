Выпущен официальный рендер смартфона Xiaomi Mi 14

Согласно анонсам 26 октября, в 19:00, официально состоится презентация смартфонов из серии Xiaomi 14, а также дебют новой операционной системы - ThePaper OS. Недавно официальный представитель опубликовал рендеринг нового телефона.

Представители компании подтвердили наличие как минимум двух моделей в серии Xiaomi Mi 14: Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro. Издан рендеринг Xiaomi Mi 14, который обладает небольшим плоским экраном размером 6,36 дюйма с узкими рамками, классическим вертикальным краем и текстурой, напоминающей заклепки.

Лэй Цзюнь также поделился подробностями дизайна Xiaomi Mi 14, отметив, что верхняя часть устройства не имеет видимых отверстий. Инженеры Xiaomi скрыли инфракрасный порт в области камеры на задней панели, а отверстие для динамика теперь выполнено в форме микрощели. Верхний микрофон также скрыт в области динамика. Этот дизайн является уникальным и узнаваемым.

Спойлер

Менеджер по продуктам мобильных телефонов Xiaomi @Cici_老伟 раскрывает размеры корпуса Xiaomi Mi 14, подчеркивая его экстремальную тонкость: ширина боковых рамок составляет 1,61 мм, а нижняя рамка еще тоньше - всего 1,71 мм. Это даже меньше, чем у iPhone 15 Pro. Xiaomi уделяет внимание дизайну и тонким граням.

Согласно официальным изображениям Xiaomi, Xiaomi Mi 14 Pro имеет схожий дизайн с Xiaomi Mi 14, но большие размеры. Xiaomi Mi 14 оснащен объективом Leica Optical Summilux и сенсором изображения Xiaomi "Охотник за светом и тенями". Эта комбинация позволяет улучшить эффективность использования света в 1,8 раза по сравнению с Xiaomi Mi 13 предыдущего поколения и даже в 1,2 раза по сравнению с iPhone 15 Pro.

Ожидается, что Xiaomi представит больше информации о серии Mi 14 и операционной системе ThePaper в ближайшие дни.