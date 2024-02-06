Выпущен первый ноутбук с Core i9-14900HX и Geforce RTX 4090 —Predator Tomahawk

Predator Tomahawk 18/16 стал поступил в продажу в Китае: процессор Intel Core 14-го поколения i9HX и графический процессор NVIDIA Geforce RTX 4090. 16-дюймовая версия этой модели предлагается по цене 19 999 юаней (252 600 рублей), в то время как 18-дюймовая версия доступна за 25 999 юаней (328 400 рублей).

Аппарат оборудован процессором Core i9-14900HX 14-го поколения с 24 ядрами и 32 потоками, а также турбо-частотой 5,84 ГГц. Графика RTX 4090 придает ему производительность на уровне 175 Вт. Кроме того, устройство оснащено 32 ГБ памяти DDR5, твердотельным накопителем PCIe 4.0 емкостью 2 ТБ и двумя слотами M.2, предоставляя пользователям возможность установки дополнительных жестких дисков. Для эффективного охлаждения используется система из 5 тепловых трубок и двух вентиляторов, а также теплопроводящий материал из жидкого золота и испарительная камера с двойным обжигом, обеспечивающая мощность до 240 Вт.

Экран Tomahawk 18 представляет собой 18-дюймовую панель MiniLED с соотношением сторон 16:10 и разрешением три тысячи изображений. Дополнительные характеристики включают 1000 зон подсветки, разрешение 2560×1600, частоту обновления 250 Гц, время отклика 3 мс, 100% цветовую гамму DCI-P3 и яркость 1000 нит. Экран также обладает сертификатом HDR 1000.