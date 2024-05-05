Выпущен первый в мире ноутбук с процессором RISC-V

Компания Jindie Spacetime недавно представила на рынок "первый в мире ноутбук массового производства с RISC-V" под названием MuseBook. Этот ноутбук оснащен 8-ядерным процессором RISC-V собственной разработки под названием SpacemiTKey Stone K1. Цена начинается от 300 долларов США (примечание IT Home: в настоящее время около 2166 юаней).

Чип SpacemiTKey Stone K1, который используется в этом ноутбуке, ориентирован на возможности искусственного интеллекта, и утверждается, что на его разработку и производство ушло менее 900 дней. Официальные лица отмечают, что одноядерная вычислительная мощность этого чипа составляет 130% от мощности чипа ARM Cortex-A55. В типичных приложениях энергопотребление K1 составляет около 60–80% от энергопотребления чипа ARM Cortex-A55.

Кроме того, ноутбук оснащен 14,1-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением 1920x1080 и частотой 60 Гц. Он работает под управлением ОС Bianbu на базе Debian.

Другие спецификации включают в себя: