Выпущен самый мощный в мире ноутбук: процессор AMD EPYC 9554 и полноценная RTX 4080

Китайский производитель ноутбуков представил уникальную конфигурацию, предлагающую до 64 ядер AMD EPYC, а также графические процессоры NVIDIA RTX 40 и систему жидкостного охлаждения для настольных ПК.

Этот ноутбук доступен с двумя различными конфигурациями процессоров AMD EPYC: EPYC 7713 и EPYC 9554, оба обладают 64 ядрами и основаны на архитектурах Zen 3 и Zen 4 соответственно. Внедрение серверных процессоров в сферу ноутбуков представляет собой нечто уникальное, учитывая сложности, связанные с высоким энергопотреблением и тепловыми параметрами. Однако производитель решил эту проблему, включив в ноутбук продвинутую систему жидкостного охлаждения для эффективной работы с процессорами AMD EPYC, имеющими TDP до 350 Вт.

Помимо процессора AMD EPYC, ноутбук также оснащен настольным графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 4080, что является уникальной особенностью для устройства такого форм-фактора. Однако стоит отметить, что размеры ноутбука значительно превышают средние показатели, что объяснимо передовыми характеристиками. Система охлаждения включает в себя инновационную встроенную раздельную систему жидкостного охлаждения с радиаторами вместо тепловых трубок, обеспечивая более эффективное отведение тепла.

Ноутбук имеет размеры 420 x 325 x 46 мм, что делает его крупнее стандартных моделей. Он оборудован 17,3-дюймовым экраном разрешением 2,5K и частотой обновления 240 Гц, а также включает дополнительный 3,5-дюймовый дисплей для мониторинга различных параметров, таких как температура.

Хотя этот ноутбук представляет собой инновационный шаг в мире технологий, его практичность и направленность на обычных потребителей вызывают вопросы. Тем не менее, производитель ориентируется на создание мобильной рабочей станции, заменяя настольные компьютеры с аналогичным оборудованием.