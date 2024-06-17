Выпущена первая в мире версия RTX 4070 с одним вентилятором

Компания Xifeng Graphics объявила о выпуске первой в мире серийной одновентиляторной видеокарты RTX 4070 — модели Xifeng RTX 4070 Sakura Fukiyuki.

Эта видеокарта имеет дизайн с узором «Sakura Blowing Snow», черную печатную плату и компактные размеры с одним вентилятором, что делает её подходящей для пользователей с небольшими корпусами. Видеокарта оснащена 8+2-фазной системой питания, её размеры составляют 172 × 123 × 42 мм, а стоимость — 4199 юаней (около 51 т.р.).

По поводу сомнений пользователей в эффективности рассеивания тепла, компания Xifeng заявила, что их видеокарта не только справляется с задачей, но и превосходит некоторые двухвентиляторные модели. Скорость вращения вентилятора достигает 2400 об/мин.

Компания Westwind Graphics Cards сообщила, что первая партия RTX 4070 Sakura Fukiyuki была распродана сразу после запуска, и ожидается пополнение запасов в середине июля. Согласно расследованию IT Home, официальный магазин Xifeng на платформе Pinduoduo удалил продукт, поэтому дополнительной информации пока нет.