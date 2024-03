Выпущена портативная консоль OneXPlayer 2 Pro с процессором Ryzen 7 8840U

OneXPlayer знаменит своими высококачественными портативными игровыми консолями, включая недавний выпуск "3 в 1" на базе платформы Intel Core Ultra. Сейчас компания представила свою последнюю портативную игровую систему OneXPlayer 2 Pro, оснащенную новейшими APU AMD Ryzen 8040, известными как Hawk Point.

OneXPlayer 2 Pro является прямым апгрейдом AMD Ryzen 7 Pro 7840U до Ryzen 7 8840U. Он включает 8 ядер Zen 4 с 16 потоками, 8 МБ кэша L2 и 16 МБ кэша L3. Чип работает на базовой частоте 3,3 ГГц с возможностью достигать 5,1 ГГц с настраиваемым TDP от 15 до 30 Вт. Также в состав чипа входит iGPU Radeon 780M с 12 вычислительными блоками, работающими на частоте 2,70 ГГц, и NPU, предлагающий до 16 AI TOP для общей вычислительной производительности 38 TOPS out of the box.

По словам производителя, APU AMD Ryzen 7 8840U с TDP 15–20 Вт превосходит Intel Core Ultra 155H как по производительности процессора, так и в играх, при этом последний имеет более высокий TDP — 28 Вт. Это свидетельствует о преимуществах эффективности архитектуры ядра AMD Zen 4, а также об улучшенных возможностях искусственного интеллекта по сравнению с чипом Intel, у которого максимальная производительность составляет 11 TOPS. На видео можно увидеть, что температура чипа достигает пика в 55°C, что является весьма хорошим результатом для чипа с TDP 15–20 Вт.

Портативный компьютер OneXPlayer 2 Pro будет доступен в нескольких конфигурациях, включая модель с 32 ГБ ОЗУ + 1 ТБ SSD по стартовой цене 1049$ и немного более высокий вариант с удвоенным объемом памяти (2 ТБ) за 1149 долларов США. Согласно OneXPlayer, предзаказ на портативный компьютер начнется с полуночи 13 марта. Кроме того, ниже представлено видео, демонстрирующее игровые возможности этого устройства: