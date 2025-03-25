Вышел AyaNeo AM01S Retro: мини-ПК в стиле ретро с мощным процессором и встроенным дисплеем

Компания AyaNeo обновила свой мини-ПК AM01 Retro, представив новую модель AM01S Retro. Самое заметное нововведение — встроенный 4-дюймовый сенсорный дисплей, который можно наклонять до 90 градусов. Он не только добавляет устройству сходство с классическим Macintosh, но и может отображать системную информацию, часы, графику и виджеты, а также использоваться в качестве второго экрана.

Предыдущая версия AM01 была более скромной: в ней не было экрана, а вместо премиальных материалов использовалась обычная черная крышка с возможностью наклеивать персонализированные стикеры. В плане производительности она тоже уступала — в качестве процессоров предлагались устаревшие Ryzen 3 3200U и Ryzen 7 5700U (Zen 2).

Первоначально предполагалось, что обновленный AM01S получит чипы Ryzen 7 8845HS и Ryzen 9 8945HS (Zen 4). Однако AyaNeo пошла дальше и добавила поддержку современного Ryzen AI 9 HX 370 (Zen 5/5c, Strix Point). Этот процессор имеет 12 ядер, 16 графических блоков RDNA 3.5 и встроенный нейропроцессор (NPU) с мощностью 50 TOPS, что делает устройство еще более производительным. В продаже будут доступны два варианта: с процессорами серии Ryzen 8000H и новым Ryzen AI 9 HX 370.

Несмотря на компактный литровый корпус, новинка предлагает широкие возможности расширения. Внутри предусмотрены два слота SO-DIMM для DDR5-5600, два разъема M.2 с поддержкой NVMe PCIe 4.0, а также эффективная система охлаждения. Она включает большой вентилятор, тепловые трубки и радиатор, способные рассеивать до 65 Вт тепла, а дополнительный вентилятор охлаждает SSD.

Портов у AM01S Retro предостаточно: два USB4 (Type-C, 40 Гбит/с), пять USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с), один USB 2.0 Type-A, HDMI 2.0, два 2,5-Гбит LAN и аудиоразъем 3,5 мм. Это делает мини-ПК универсальным решением для работы, игр и мультимедиа.

Цена и дата старта продаж AM01S Retro пока не объявлены. Однако с учетом сочетания ретро-дизайна, мощного железа и современных функций, новинка точно привлечет внимание энтузиастов компактных ПК.