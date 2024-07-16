Вышел фильм о танцах кунг-фу снятый на Huawei Pura 70 series

Официальный аккаунт Huawei Terminal анонсировал вчера первый мобильный фильм о танцах кунг-фу под названием «Хуа Цзин». Этот короткометражный фильм длится 3 минуты и 11 секунд и был снят режиссёром Чжао Сяодином полностью на камеру смартфона Huawei Pura 70 series.

Сюжет фильма разворачивается в бамбуковом лесу, где танец используется для отображения внутренних изменений персонажей. В танце кунг-фу каждое движение включает боксерские приёмы и работу ног различных школ, отражая как широту и глубину китайского кунг-фу, так и восточную философию, согласно которой одна мысль может изменить мир, а одно движение – преодолеть все препятствия.

Huawei также выпустила закулисный короткометражный фильм, показывающий процесс съёмок, где использовалось множество других аксессуаров, но основным съёмочным оборудованием оставался мобильный телефон серии Pura 70.

Известно, что Чжао Сяодин является официальным фотографом Чжан Имоу. Их сотрудничество началось в 2000 году с рекламного ролика для олимпийской заявки Пекина. С тех пор Чжао Сяодин работал фотографом в таких фильмах Чжан Имоу, как «Герой», «Возвращение», «Дом летающих кинжалов», «Тринадцать шпилек», «Тень», «Любовь в боярышнике», «Снайпер» и других.

Что касается камеры, Huawei Pura 70 Ultra оснащён уникальной выдвижной камерой с переменной диафрагмой (F1.6–F4.0), 40-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой (F2.2) и 50-мегапиксельным макротелеобъективом с оптической стабилизацией изображения (F2.1).