Вышли первые обзоры iPhone 16 Pro — все хвалят аккумулятор, но есть свои минусы

Первые обзоры iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max уже появились, и, как ожидалось, большинство изданий и блогеров отмечают, что внешний вид почти не изменился по сравнению с iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Однако Apple постаралась исправить многие мелкие недостатки, которые вызывали нарекания у пользователей в прошлом году. Если вам больше нравится смотреть видеообзоры, их ссылки ниже. Но если вы раздумываете о покупке, лучше послушать мнения тех, кто уже протестировал новинки.

Флоренс Ион из Gizmodo отмечает множество плюсов iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, но советует обновляться только тем, кто пользуется старой моделью уже несколько лет. Если вы владелец iPhone 15 Pro или 15 Pro Max, особого смысла в апгрейде нет, разве что вы любите всегда иметь самое новое устройство от Apple.

Если вы собираетесь обновиться в этом году, у вас был старый, потрепанный iPhone на последнем издыхании, и вы подумываете о переходе на Pro, то да, вам стоит рассмотреть iPhone 16 Pro/Pro Max. Как сказала Apple, она создала этот телефон для Apple Intelligence, который должен рассказать вам о том, что будет на горизонте для тщательно отобранного огороженного сада в следующем году. Также приятно, что вы можете выбрать телефон поменьше со всеми камерами большего устройства, но не с его объемом.

Джулиан Чоккатту из Wired получил удовольствие от тестирования обеих моделей, но замечает, что между iPhone 16 Pro и обычными iPhone 16 и 16 Plus не так уж много различий. Возможно, стоит сэкономить и выбрать более доступную версию.

В целом, в этом году я довольно приятно провел время с Pro iPhone. В следующий раз я перешел на iPhone 16 и iPhone 16 Plus для тестирования, но пока хочу отметить, что на этот раз различия между Pro iPhone и не-Pro моделями не так уж велики. Самым большим для меня является отсутствие частоты обновления экрана 120 Гц на iPhone 16, но за исключением этого, это очень похожий опыт, особенно с учетом того, что большинство людей не используют «Pro»-функции, такие как запись видео в кодеке ProRes. Осмелюсь ли я сказать, что iPhone 16 также просто выглядит лучше?

Нилай Патель из The Verge также не уверен, что стоит обновляться с прошлогодних моделей «Pro». Хотя новые фишки, вроде кнопки управления камерой и кнопки действия, приятны, они не являются революционными. Он добавляет, что даже без доступной функции Apple Intelligence, последние устройства вполне достойные.

Итак, вот вам iPhone 16 Pro… пока. В том виде, в котором он существует сегодня, это удивительно итеративное обновление iPhone 15 Pro — сложно найти причины для обновления с прошлогодней модели. И я вообще не уверен, что стоит обновляться до 16 Pro со старых моделей Pro прямо сейчас — управление камерой и кнопка действия хороши, но не меняют правила игры, и если вы не в восторге от новых фотографических стилей и нового управления тоном, вы можете обнаружить, что еще более яркие и плоские фотографии на самом деле являются шагом назад в обработке фотографий. Если вы не можете сказать, я лично в восторге от управления тоном, так что для меня это простой выбор, но мне кажется, что для всех остальных стоит немного подождать.

Патрик Холланд из CNET хвалит несколько важных обновлений, включая улучшенную батарею и новую камеру. Однако он считает, что начинать с 128 ГБ памяти за $999 — не самое щедрое предложение, а новые цветовые варианты не слишком впечатляющие.

У iPhone 16 Pro и 16 Pro Max есть все, чего мы ожидаем от обновления за год. Даже без Apple Intelligence 6,3-дюймовый iPhone 16 Pro и 6,9-дюймовый iPhone 16 Pro Max имеют множество улучшений, включая хорошее время автономной работы, выдающиеся возможности фото- и видеосъемки и iOS 18. А недостатки такие же тонкие, как рамки вокруг больших экранов: вы получаете всего 128 ГБ памяти за большую сумму, плюс унылые цветовые решения и новую кнопку камеры, которую можно случайно нажать.

Хотя новые модели получили несколько значимых улучшений, предварительные заказы на iPhone 16 Pro и Pro Max снизились на 12,7% по сравнению с прошлогодними iPhone 15 Pro и Pro Max. Но всё может измениться в ближайшие недели, так что посмотрим, как дальше пойдут дела.