Western Digital представила внешний жесткий диск емкостью 368 ТБ

Недавно компания Western Digital выпустила Ultrastar Transporter - решение для хранения данных, специально разработанное для передачи данных. Оно оснащено встроенным твердотельным накопителем объемом 368 ТБ и весит от 13 до 15 килограммов. Согласно заявлению Western Digital, Transporter может удовлетворить потребности съемочных групп и других участников съемочной площадки в сохранении всех данных, когда сетевое соединение слишком медленное или стоимость передачи слишком высока.

Несмотря на то, что Ultrastar Transporter считается "портативным", его габариты не позволяют считать его действительно "портативным". Устройство потребляет 1300 Вт при пиковой нагрузке и имеет громоздкий корпус, требующий установки в 19-дюймовую стойку. В официальных данных о весе есть некоторые расхождения: по паспорту вес указан около 15 килограммов, а в описании и анонсе указано около 13 килограммов. Вероятно, разница в 2 килограмма связана с весом внешней упаковки.

Ultrastar Transporter подключается к сети через два порта QSFP112 со скоростью 200GbE для передачи или сбора данных в полевых условиях. Кроме того, в устройстве предусмотрен интерфейс 10 Gigabit Ethernet через разъем RJ45.

Пока компания Western Digital не объявила цену и дату выпуска этого продукта.