Xiaomi 14 Pro не получит глобальную версию

В начале октября компания Xiaomi представила новую линейку смартфонов Xiaomi 14 в Китае, и эти устройства оказались одними из наилучших на рынке по мнению многих экспертов. Оснащенные отличными характеристиками и стильным дизайном, телефоны вызвали большой интерес. Ожидалось, что модель Xiaomi 14 Pro также появится на мировом рынке, но последний отчет намекает на возможное отсутствие такого выпуска.

Глобальный запуск линейки Xiaomi 14 запланирован на следующий год, однако, судя по информации, доступной на данный момент, предполагается, что на мировом рынке появится только базовая модель, и модели Pro может не быть. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что разработка глобальной версии HyperOS в настоящее время ограничивается базовой моделью, в то время как вариант Pro не упоминается.

Хотя ситуация может измениться, и Xiaomi 14 Pro может все же выйти на мировой рынок, на данный момент неясно, когда это произойдет, учитывая отсутствие работы над программным обеспечением. Также стоит упомянуть, что предстоит выпуск модели Ultra, которая пока не была представлена, и ожидается, что после ее дебюта мы получим больше информации о планах компании.

С учетом доминирования Samsung и Apple на рынке смартфонов, глобальный запуск линейки Xiaomi 14 представляется важным шагом для компании. Xiaomi, как крупный участник рынка, стремится предложить инновации, избегая застоя. Мы будем следить за новостями относительно мирового запуска Xiaomi 14. Учитывая близость завершения текущего года, ожидается, что в ближайшие недели появится больше подробностей.