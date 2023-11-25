Xiaomi 14 Ultra готовится к взрывному запуску в Китае, чтобы занять доминирующее положение в 2024 году

Смартфоны Xiaomi серии 14 достигли значительного коммерческого успеха в Китае.Теперь топовая модель должна поддерживать высокий стандарт, созданный ее предшественниками.

Хотя модели 14 и 14 Pro уже пользуются большой популярностью, перед 14 Ultra, получившей роль флагмана, сейчас как никогда стоит задача не разочаровать поклонников. После выхода на рынок в октябре Xiaomi 14 за короткое время был продан в Китае в количестве 1,5 млн. штук.

Перспективы дальнейшего роста его популярности в мире вполне конкретны, и в соответствии с ними бренд уже предпринял необходимые шаги для проектирования и разработки следующей флагманской модели.

Успех нового флагмана будет во многом зависеть от его ценового позиционирования, о котором на данный момент известно немного.

Несмотря на отсутствие официальной информации о SoC, а именно Snapdragon 8 Gen 3, который уже использовался в Xiaomi 14 и 14 Pro, сомнений в его технических характеристиках практически нет.

Опыт предыдущих моделей, в частности, 13 Ultra, свидетельствует о стремлении Xiaomi обеспечить выдающуюся производительность в моделях высшего класса.

Как и в предыдущих моделях Ultra, в новинке основное внимание будет уделено улучшениям в разделе фото.

Предполагаемая дата запуска, просочившаяся в Интернет благодаря информации от инсайдерской компании Fixed Focus Digital, указывает на апрель 2024 года как на возможную дату дебюта, очевидно, только в Китае.

По словам инсайдера, китайские производители не планируют представлять новые модели высокого класса до марта.

Однако серия P70 от Huawei нарушит эту тенденцию, за ней в апреле последует Vivo X100 Ultra и, наконец, Xiaomi 14 Ultra.

По данным китайского журнала CNMO, преемник Xiaomi 13 Ultra может получить более емкий аккумулятор, достигающий 5500 мАч.

Эта информация дополняет появившиеся в предыдущие недели сведения о том, что Xiaomi 14 Ultra будет отличаться слегка изогнутым по краям дисплеем с разрешением 2K.

Основная камера, оснащенная новым 50-Мп сенсором Lytia LYT-900 с двойным преобразованием усиления, обещает большую детализацию и улучшенный динамический диапазон.

Наряду с ней будут установлены сверхширокоугольный объектив, телемакрообъектив с 3-кратным зумом и телеобъектив с 5-кратным перископом, все 50 МП.

Подтверждая предыдущие сообщения, можно сказать, что и Vivo X100 Ultra, и Xiaomi 14 Ultra будут дебютировать с 1-дюймовым основным фотосенсором, поставляемым компанией Sony.