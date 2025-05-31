Xiaomi 16 раскрывает карты: топовый чипсет и необычная тройная камера

Новые утечки проливают свет на грядущий флагман. Устройство обещает мощную начинку и нестандартный подход к камерам. Согласно свежим данным от инсайдера Digital Chat Station в Weibo, Xiaomi 16 получит топовый процессор Snapdragon 8 Elite 2 и необычную тройную камеру. Все три модуля будут 50-мегапиксельными: основной с крупным сенсором 1/1.3", сверхширокоугольный и... телемакро вместо ожидаемого перископа.

Другие ключевые характеристики:

Огромный аккумулятор на 6500+ мАч

Плоский 6,3-дюймовый OLED-экран с ультратонкими рамками

Поскольку Qualcomm анонсирует Snapdragon 8 Elite 2 в конце сентября, вполне вероятно, что Xiaomi представит свой флагман в эти же сроки. Пока остается загадкой, почему компания выбрала телемакро вместо перископной камеры, но вскоре мы должны получить больше информации. Следите за обновлениями!