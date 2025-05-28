Xiaomi бьёт рекорды: выручка выросла на 47%, а электромобили набирают обороты

Xiaomi продолжает наращивать обороты: в первом квартале 2025 года выручка компании достигла 111,3 млрд юаней (15,4 млрд долларов), что на 47% больше по сравнению с прошлым годом. Чистая прибыль и вовсе взлетела на 64%, составив 1,48 млрд долларов.

Ключевые достижения Xiaomi:

Смартфоны и IoT: 12,8 млрд долларов дохода (+22%)

12,8 млрд долларов дохода (+22%) Электромобили SU7: 75 000 поставок за квартал (общий объём превысил 250 000)

75 000 поставок за квартал (общий объём превысил 250 000) Глобальное присутствие: 718,8 млн активных пользователей (+9,2%)

718,8 млн активных пользователей (+9,2%) Инновации: 43 000 патентов и $930 млн инвестиций в R&D

Компания укрепила позиции в премиум-сегменте смартфонов в Китае (25% рынка) и вошла в топ-3 мировых производителей планшетов. А с новым чипсетом Xring O1 и растущими продажами электромобилей Xiaomi демонстрирует, что её амбиции выходят далеко за рамки мобильного рынка.