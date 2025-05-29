Xiaomi готовит новый бюджетник: загадочный Redmi с 5G и огромной батареей

В начале июня в FCC засветился таинственный Redmi без поддержки 5G, но с мощной батареей на 6000 мАч. Теперь на горизонте появился ещё один загадочный аппарат — на этот раз с 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS и NFC. Он будет работать на HyperOS 2.0 и предложит три конфигурации памяти: 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ.

Пока что это вся известная информация, кроме номера модели — 25062RN2DL. Однако уже понятно, что перед нами смартфон нижнего среднего сегмента.

Судя по номеру модели, изначально устройство планировали представить в июне, но Xiaomi и её суббренды не всегда придерживаются графика. Так что релиз точно не за горами, но вряд ли стоит ждать его уже в следующем месяце. Остаётся только гадать, что это за модель и как Xiaomi удивит нас на этот раз.