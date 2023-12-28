Xiaomi официально представила свой первый автомобиль Xiaomi SU7

На проходившей Xiaomi Automobile Technology Conference официально представлены подробности о внешнем виде первой модели Xiaomi — SU7.

Согласно предоставленным данным, Xiaomi SU7 позиционируется как мощный, экологически чистый седан C-класса с самым низким в мире коэффициентом лобового сопротивления Cd 0,195. Автомобиль имеет длину 4997 мм, колесную базу 3000 мм, ширину 1963 мм и высоту 1440 мм. Это соответствует "золотому сечению" в сочетании пропорций колес, колесной базы и высоты, создавая баланс и гармонию.

Автомобиль представлен в трех цветах: "Bay Blue", "Elegant Grey" и "Olive Green". Форма фар выполнена в виде капель воды с адаптивной конструкцией фар ADB, обеспечивающей интеллектуальную регулировку в зависимости от условий освещения. Сверхширокий угол освещения 160° и вспомогательный фонарь рулевого управления обеспечивают отличную видимость и освещение.

Задние фонари, вдохновленные кольцами Сатурна, содержат 360 ультракрасных светодиодов длиной волны 632 нм. Дверная ручка с полускрытым дизайном оптимизирует аэродинамическую эффективность и предотвращает замерзание.

Интерьер Xiaomi SU7 предлагает три цвета салона: Galaxy Grey, Twilight Red и Obsidian Black. Автомобиль оснащен 5,35 кв. м автомобильным остеклением, козырьком и солнцезащитой лобового стекла для теплозащиты. Присутствуют физические кнопки, классический руль, спортивные сиденья, динамическое окружающее освещение и аудиосистема Dolby.

По данным о производительности, Xiaomi SU7 способен разгоняться с 0 до 100 км/ч за 2,78 секунды, опережая Porsche Taycan Turbo. Максимальная скорость достигает 265 км/ч, превосходя Taycan Turbo и Tesla Model S. Возможны катапультный запуск, режим Boost и настройка режимов движения. Тормозной путь на скорости 100 км/ч составляет 33,3 м.

Модель Xiaomi SU7 Max оснащена двумя электродвигателями с общей мощностью 673 л.с. и крутящим моментом 838 Н·м. Два варианта супердвигателей V6 и V6s поддерживают напряжение 400 В и 800 В соответственно. Умное шасси Xiaomi с адаптивными режимами обеспечивает безопасность и аэродинамическую эффективность.

Цена Xiaomi SU7 начинается от 99 000 юаней (от 1 250 000 рублей), что согласно Лэю Цзюню, основателю Xiaomi Group, представляет собой уникальное сочетание высокой производительности и конфигурации, за которую конкурентам пришлось бы просить более 400 000 юаней (5 000 000 рублей).