Xiaomi представила 15 Ultra — прорыва в мобильной фотографии не случилось

Флагман Xiaomi 15 Ultra официально представят 27 февраля в Китае, и компания уже начала подогревать интерес к новинке. В соцсетях появились изображения устройства и первые технические подробности, которые раскрывают его главные фишки. Как и положено топовому смартфону, Xiaomi 15 Ultra предложит мощную систему камер и выйдет в трёх цветах.

Ключевым новшеством станет телеобъектив с продвинутым 1/1,4-дюймовым сенсором Samsung ISOCELL HP9 на 200 Мп. Такая комбинация обеспечит десятикратный (а в некоторых сценариях — даже больший) зум без ощутимых потерь в качестве. При этом инженеры Xiaomi решили одну из главных проблем телеобъективов — появление бликов. Им удалось добиться этого за счёт специального 24-слойного стекла с инновационным покрытием, которое снижает отражения до 1,5 %.

Эта же стеклянная пластина накрывает весь модуль камер, улучшая светопропускание и повышая качество снимков при слабом освещении. Дополнительный бонус — увеличенная на 82 % защита от царапин, что сделает объективы более долговечными. Что касается основной камеры, то Xiaomi не стала экспериментировать и снова использует 1-дюймовый сенсор. Это логичный шаг, ведь такие датчики компания ставит в свои флагманы с выхода 12S Ultra почти три года назад.

Xiaomi 15 Ultra обещает стать настоящим флагманом мобильной фотографии, но будет ли он действительно революционным или это просто шаг вперёд? Ответ узнаем уже совсем скоро.