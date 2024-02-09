Xiaomi представила игровой монитор Redmi G Pro с mini-OLED матрицей

Xiaomi не смогла добиться значительного успеха на рынке ПК в целом, но остается преданной этому направлению, как продемонстрировало представление их нового ноутбука на базе AMD Ryzen APU под названием "Phoenix", который обещал впечатляющие возможности. Точно так же компания представила новый игровой монитор Redmi G Pro, который, по предварительным характеристикам, может заинтересовать тех, кто предпочитает продукцию Xiaomi.

Относительно технических спецификаций, Redmi G Pro оснащен 27-дюймовой мини-светодиодной панелью с разрешением 2560 x 1440 пикселей. Также он обладает 1152 зонами подсветки и 4608 лампочками, обеспечивающими высокое качество изображения в различных сценариях. Устройство имеет четыре режима управления подсветкой, что позволяет пользователям настраивать настройки панели, не углубляясь в каждый параметр. Максимальная яркость монитора составляет 1000 нит, и он поддерживает HDR1000, что делает его привлекательным для просмотра разнообразного контента.

Компания уделила особое внимание качеству панели, обеспечивая монитору полную гамму цветов: 100% sRGB, 99% DCI-P3 и 97% Adobe RGB. Это впечатляющие показатели для производителя, который не имеет глубоких корней в индустрии мониторов. Однако, как часто бывает с продукцией китайских компаний, важно увидеть, как они будут работать на практике, а не только на бумаге.

Что касается встроенных портов, монитор имеет 2 порта DisplayPort 2.1 и 2 порта HDMI 2.0, что обеспечивает достаточные возможности подключения. Цена монитора составляет 2199 юаней, что приблизительно равно 310 долларам США, делая его доступным для покупки, особенно учитывая его Mini-LED технологию.