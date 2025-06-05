Xiaomi Smart Band 10 показали на фото: новый дизайн и улучшенный экран

Всего через полгода после выхода Smart Band 9, Xiaomi готовит к выпуску новую версию своего популярного фитнес-браслета. Утечки раскрыли ключевые особенности Smart Band 10, включая обновлённый дизайн и технические характеристики.

Основные нововведения:

Увеличенный 1,72-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 212×520

с разрешением 212×520 Алюминиевый корпус с пескоструйной обработкой

с пескоструйной обработкой Улучшенная автономность – до 21 дня работы от 233 мАч аккумулятора

работы от 233 мАч аккумулятора Поддержка более 150 спортивных режимов

Новые цвета ремешков: белый, чёрный и розовый

Браслет сохранит все основные датчики (акселерометр, пульсометр и др.), но получит обновлённую ОС HyperOS 2.0. Ожидается, что в Европе Smart Band 10 будет стоить 40-50 евро, сохранив баланс цены и функциональности.

Точная дата выхода пока не объявлена, но учитывая традиционный график Xiaomi, презентация может состояться уже в ближайшие месяцы. Похоже, компания готовит достойного конкурента для фитнес-трекеров от Huawei и Samsung.