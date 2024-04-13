Японская фирма выпустила термопасты с запахом цветов

Ну, идея ароматизированных термопаст - вещь необычная, особенно если вы сомневаетесь в их существовании, но давайте не будем углубляться в детали. Японский поставщик, известный как Clock Work Tea Party (CWTP), ранее прославился своим TIM (термоинтерфейсным материалом) с ароматом яблока, а теперь представил EXTREMEGRIS - пасту со вкусом османтуса. Османтус - очень популярный цветок в Японии, который имеет сладкий аромат и часто используется в парфюмерии.

Нам не известны точные тепловые характеристики. Тем не менее, судя по имеющейся информации, теплопроводность пасты находится на уровне с современными аналогами, с отличной вязкостью и долговечностью. Компания описывает особенности своей термопасты следующим образом:

Теплопроводность: класс 6,3/7 * Простота применения: класс 5,0/7 * Долговечность: класс 7,0/7 * Значение термостойкости: 0,03 ℃・см2/Вт Скорость испарения (скорость разрушения): 0,001 % Термостойкая температура: от -50 до 250℃ Ингредиенты: силикон, оксид металла и другие ингредиенты природного происхождения (Urutorabaiolet = аромат плодов османтуса). Стандарты ROH: Соответствует Содержание: 4 г

Ароматические термопасты представляют собой интересный продукт, и было бы интересно попробовать их, чтобы понять, почему потребители выбирают именно их. Что касается цен, ожидается, что паста EXTREMEGRIS будет стоить 2280 иен или около 15 долларов США, что делает ее дороже, чем такие аналоги, как ARCTIC MX-4 или даже Corsair TM30, несмотря на аналогичный объем содержимого. В настоящее время продукт находится в состоянии "Распродано", что понятно, учитывая ограниченный выпуск этих продуктов.

Если вы любите "цветочные" ароматы, то это может быть ваш вариант, но не стоит ожидать от него чего-то выдающегося в плане производительности. Представьте себе, как кто-то пытается разогнать систему, используя эту пасту; это было бы зрелище, которое стоило бы увидеть.