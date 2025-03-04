Yeston представила стильные версии Radeon RX 9070 XT с аниме-дизайном

Компания Yeston анонсировала сразу две версии видеокарты Radeon RX 9070 XT — Sakura и Sakura Atlantis. Они получили эффектный дизайн с аниме-стилистикой, мощные системы охлаждения с тремя вентиляторами и дополнительный заводской разгон.

Sakura Atlantis выделяется стильной раскраской с перламутровым омбре — основной цвет меняется от синего к розовому в зависимости от освещения. Карта занимает три слота и построена на белой печатной плате. Стандартный BIOS ограничивает частоты на уровне эталонных значений (2400/2970 МГц), но в разгонном режиме показатели повышаются до 2520 МГц в играх и 3060 МГц в Boost-режиме.

Модель Sakura имеет аналогичные характеристики и, вероятно, использует ту же печатную плату. Обе видеокарты оснащены тремя 8-контактными разъёмами PCIe для дополнительного питания, что намекает на повышенный разгонный потенциал.

RX 9070 XT построена на чипе Navi 48 XTX с 4096 потоковыми процессорами. Видеопамять GDDR6 объёмом 16 ГБ работает на скорости 20 Гбит/с на контакт, а энергопотребление эталонной версии составляет 304 Вт. Для своих кастомных моделей Yeston не раскрывает этот параметр, но рекомендует БП от 850 Вт.

Что касается цен, RX 9070 XT Sakura стоит 4999 юаней ($700), а Sakura Atlantis немного дороже — 5099 юаней ($714). Это соответствует рекомендованной цене для RX 9070 XT в Китае. Прошлые модели компании можно было без проблем приобрести на AliExpress, но новинки там еще не анонсированы для продажи.