YouTube планирует сделать рекламные вставки частью видео

YouTube продолжает свои меры против инструментов блокировки рекламы, внедряя серверную рекламу. Сегодня разработчик SponsorBlock, краудсорсингового расширения для пропуска спонсорских сегментов, сообщил, что «YouTube сейчас экспериментирует с серверной рекламой».

Вкратце, это означает, что реклама теперь встроена в видео, транслируемое на ваше устройство, а не передается отдельно через настольный веб-клиент или мобильное приложение. Этот подход позволяет блокировщикам рекламы перехватывать и скрывать рекламу. В будущем реклама станет неотличимой от видео.

Для SponsorBlock это означает, что «все временные метки будут смещены на время рекламы».

На данный момент я настроил сервер так, чтобы он обнаруживал, когда кто-то отправляет сообщения из браузера, и отклонял отправку, чтобы предотвратить заполнение базы данных неправильными отправками.

Внедрение серверной рекламы создает более серьезные проблемы для блокировщиков рекламы, с которыми YouTube борется уже не первый год. После того как YouTube взялся за расширения для браузеров, он нацелился на сторонние клиенты, популярные на мобильных устройствах. Как всегда, пользователям предлагается подписка на YouTube Premium.

Эта функция пока находится на стадии тестирования, и некоторые пользователи уже столкнулись с ней. Однако она еще не получила широкого распространения. YouTube, вероятно, не раскроет подробности работы новой системы, но было бы интересно узнать, как происходит вставка рекламы и какие изменения YouTube внес в свою инфраструктуру для показа рекламы.