YouTube планирует внедрить несколько функций на основе ИИ — теперь боты будут отвечать в комментариях

YouTube внедряет новые функции, связанные с генеративным искусственным интеллектом, с целью сделать платформу более интуитивной и полезной. Google объявил о проведении экспериментов с этими новыми функциями, включая генерацию сводок комментариев с помощью искусственного интеллекта и создание диалогового инструмента искусственного интеллекта.

Первая функция предоставляет сводки комментариев, сгруппированные по темам, чтобы сделать обсуждения более структурированными и обеспечить участникам более понятное взаимодействие. Это позволит пользователям легче участвовать в обсуждениях и создателям получать ценные отзывы от комментариев. Эта функция доступна на английском языке и ограничена определенными видеороликами.

Вторая функция - диалоговый инструмент искусственного интеллекта, который предлагает ответы на вопросы, связанные с видеороликами, а также рекомендации по схожему контенту. Удобство заключается в том, что этот инструмент может использоваться без остановки видео.

Эти новые функции находятся на стадии экспериментов и доступны ограниченному числу пользователей на английском языке. Они представляют собой попытку улучшить интерактивность и полезность YouTube, и их будущее доступность будет определено результатами экспериментов.