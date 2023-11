YouTube собирается бороться с контентом от ИИ с помощью контента от ИИ

YouTube активно разрабатывает новые функции, внедряя искусственный интеллект для улучшения своей платформы. Однако эта технология становится двусмысленной для компании, так как она стремится предоставить новые интеллектуальные возможности, но при этом должна гарантировать, что искусственный интеллект не будет злоупотребляться.

Очевидно, что YouTube стоит перед задачей доработки системы, чтобы предотвратить негативные последствия от использования искусственного интеллекта. Например, некоторые песни, такие как "Heart on My Sleeve", содержат вокал, сгенерированный искусственным интеллектом от The Weeknd и Drake, что может привести к юридическим проблемам, если такие материалы будут загружены на платформу.

Для борьбы с этими проблемами YouTube представляет новые функции. Одной из них является Dream Track, которая, подобно ChatGPT, создает музыкальный трек с выбранными вами параметрами. Например, вы можете запросить песню в стиле Type O Negative с вокалом, напоминающим Честера Беннингтона из Linkin Park. Однако эта функция создает всего 30-секундный клип, предотвращая возможные попытки обмана зрителей.

YouTube также разрабатывает инструмент под названием Lyrica, созданный Google Deepmind. Этот инструмент позволит пользователям создавать треки, напевая короткие фрагменты мелодий. Наконец, Dream Screen добавляет высокую ноту, невидимую для человеческого уха, чтобы определить, был ли трек сгенерирован искусственным интеллектом.