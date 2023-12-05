Юбилей у NVIDIA — технология RTX получила официальную поддержку в 500 играх

Впервые технологии NVIDIA RTX были представлены в 2018 году с выходом графических процессоров GeForce RTX 20 "Turing". Среди множества функций RTX наиболее выдающимися стали поддержка трассировки лучей "RT" и технология масштабирования DLSS, использующая искусственный интеллект для увеличения FPS и улучшения качества изображения.

Игра Battlefield V от DICE стала первой, в которой пользователи могли оценить Ray Traced Reflections. В то время эта технология требовала значительных ресурсов, но визуальное улучшение было заметным. DLSS сыграла ключевую роль, удваив FPS и обеспечивая плавный игровой процесс. Впоследствии NVIDIA внедрила другие методы RT, такие как Ray Traced Global Illumination (RTGI) и Ray Traced Shadows, а Quake II RTX стал первой игрой, полностью реализовавшей эффекты RT.

В течение 2019 года DLSS и RT продолжали совершенствоваться для улучшения визуальной точности. Однако крупное обновление наступило в 2022 году с появлением DLSS 2.0 в Minecraft RTX для Windows 10. Это обновление включало новую модель искусственного интеллекта, решавшую проблемы с качеством изображения. Cyberpunk 2077 получила поддержку DLSS 2, а также другие технологии RT. Это было началом захватывающего пути игровой индустрии, ставшего ареной для передовых технологий, включая Path Tracing и DLSS 3.5. DLSS 3 внесло новшество в виде Frame Generation - технологии интерполяции кадров, увеличившей FPS в четыре раза. Эта технология стала ключевой для улучшения производительности в играх с визуально сложными эффектами RT/PT.

NVIDIA также представила Streamline, открытое кросс-платформенное решение для упрощения интеграции технологий масштабирования и высокого разрешения в приложения и игры. Streamline поддерживает DLSS, DLAA, масштабирование изображения, шумоподавители реального времени и технологию Reflex.

В честь юбилея RTX500, NVIDIA раздает подарочные карты GOG на $500 и колпачки для клавиш RTXOn. Компания продолжает лидировать в развитии технологий, становясь движущей силой современных игр и демонстрируя, что софт и хард равносильно важны для достижения следующего уровня графики на игровых ПК.