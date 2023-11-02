Южная Корея объявила, что инвестирует значительные средства в исследования и разработки сетей 6G

Южная Корея оказалась среди первопроходцев в мире, начав исследования и разработку технологии 6G. После запуска коммерческих услуг 5G несколько месяцев назад, компании LG Electronics и Samsung Electronics активно взялись за исследования и разработки, связанные с 6G.

Согласно объявлению Министерства науки и информационных и коммуникационных технологий Южной Кореи, они выделят 440,7 млрд вон (30 млрд. рублей) на исследования и разработку сетевых услуг 6G. Эти инвестиции будут направлены на разработку различных технологий, включая беспроводную связь, базовые мобильные сети, беспроводные сети 6G, системы 6G и стандартизацию 6G.

План Южной Кореи включает в себя разработку сверхскоростных оптоволоконных систем передачи данных большой емкости для снижения задержек в проводных сетях. Они также надеются применить технологию 6G в городском воздушном транспорте, виртуальной реальности и других областях. Южная Корея планирует стандартизировать свои разработки в соответствии с международными стандартами, начиная с 2024 года, и акцентирует внимание на средне- и высокочастотном диапазоне частот от 7 ГГц до 24 ГГц. Эти частоты также могут использоваться для усовершенствования сетей 5G.

Министерство науки, информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи планирует продемонстрировать результаты своих исследований и разработок в области сетей 6G к 2026 году и активно содействовать разработке международных стандартов для будущих сетевых услуг.