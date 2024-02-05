Закон Мура перестал работать — цена транзисторов перестала падать уже 10 лет назад

В 2014 году Цви Ор-Бах, исполнительный директор MonolithIC 3D, представил анализ, утверждая, что стоимость транзистора перестала снижаться на 28-нм технологии. Недавние исследования Милинда Шаха из Google подтвердили этот вывод, демонстрируя, что стоимость одного транзистора для 100 миллионов вентилей фактически выросла с момента запуска 28-нм техпроцесса в 2012 году, сообщает Semiconductor Digest.

Масштабирование стоимости транзисторов (0,7X) остановилось на 28 нм и остается неизменным при переходе от поколения к поколению.

Проблема уменьшения отдачи от затрат на каждый транзистор при использовании новых узлов техпроцесса давно беспокоит промышленность. Современные технологии, такие как 7-нм, 5-нм и 3-нм, требуют более сложных производственных инструментов, что приводит к увеличению стоимости передовых технологий. Новейшие узлы техпроцесса обеспечивают увеличение затрат на столь необходимые производственные инструменты, достигая сумм в сотни миллионов долларов.

График, представленный Милиндом Шахом из Google на выставке IEDM, показывает, что стоимость 100 миллионов транзисторов, нормализованных по 28-нм техпроцессу, остается по сути неизменной или даже растет. Это отсутствие масштабирования затрат делает использование новейших узлов менее привлекательным для некоторых разработчиков микросхем. Оно также способствует разукрупнению проектов, делая их более экономически эффективными.

Примерами дезагрегированных конструкций стали процессоры AMD Ryzen для настольных ПК и процессоры Intel Meteor Lake для ноутбуков. Эти конструкции состоят из нескольких чиплетов, изготовленных по разным технологиям. Однако, несмотря на привлекательность этого подхода для крупных компаний, мелким производителям может быть сложнее его реализовать из-за высоких затрат и сложности интеграции.