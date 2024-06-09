Зарядный чехол для "революционного" Ai Pin может произвольно загореться

Humane продолжает сталкиваться с проблемами с их первым и единственным продуктом — Ai Pin. Аксессуар Charge Case, входящий в комплект устройства, получил шквал негативных отзывов от интернет-изданий и YouTube-блогеров и теперь может представлять опасность для покупателей. Компания попросила клиентов прекратить использование этого дополнения, так как оно может представлять «риск пожарной безопасности».

В электронном письме клиентам, обнаруженном The Verge, Humane сообщает, что чехол для зарядки Ai Pin является сторонним аксессуаром, который «может представлять угрозу пожарной безопасности» и не должен использоваться с устройством ни при каких обстоятельствах. Компания также заявила, что «дисквалифицировала» поставщика, предоставившего этот чехол, и активно ищет замену. К счастью, риск возгорания не повлияет на сам Ai Pin или его магнитное усиление батареи, но это негативно скажется на клиентах. В связи с этим Humane считает, что необходима компенсация.

Компания предлагает два бесплатных месяца подписки, которая необходима для разблокировки полной функциональности устройства. Humane не уточнила, будет ли предоставлена замена чехла для зарядки, но обещала «поделиться дополнительной информацией» после завершения расследования проблемы. Основатели Humane недавно оценивали компанию в сумму от 750 миллионов до 1 миллиарда долларов, однако после последнего инцидента с чехлом эта оценка может значительно снизиться.

Ai Pin продается по цене 699 долларов, что на 100 долларов дешевле базовой модели iPhone 15 с 128 ГБ памяти. Однако клиенты также должны были платить ежемесячную подписку в размере 24 долларов для разблокировки всех возможностей устройства, что составляет 288 долларов в год. В итоге, это делает Ai Pin дорогой покупкой для потребителей, особенно учитывая, что любой смартфон значительно превосходит его по функциональности.