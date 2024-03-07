Завтра, возможно, будет последняя возможность получить OnePlus Ace 3 Genshin Impact

OnePlus Ace3 Genshin Impact с Кэ Цин появился в продаже 5 марта. Этот смартфон представляет собой ограниченное издание с новой цветовой схемой «Tingni Purple», первой в индустрии проекционной технологией и текстурой Keqing. Доступна версия 16+512 ГБ. Изначальная цена составляет 3399 юаней (около 43 т.р.). На момент публикации этот новый продукт временно распродан.

Ли Цзе, президент OnePlus China, сегодня объявил о начале второго раунда предварительных заказов на настроенный OnePlus Ace3 Genshin Impact. В этой новой попытке предоставлен доступ ко всем аспектам.

Подробности мероприятия:

С 10:00 8 марта до 10:00 13 марта посетите страницу торгового центра OPPO/Miyoushe Genshin Impact Store, внесите депозит в размере 600 юаней, чтобы зарезервировать "OnePlus Ace Genshin Impact Customized Phone" и получите доступ к предварительному заказу. Количество товара ограничено.

Предварительный заказ с депозитом в 600 юаней доступен с 10:00 8 марта до 10:00 13 марта.

Окончательная оплата будет произведена с 10:00 6 мая до 10:00 12 мая.

Товары будут отправляться с 6 по 20 мая в соответствии с порядком окончательной оплаты, и отправка будет завершена не позднее 20 мая.

OnePlus Ace 3 Genshin Impact имеет однотонный дизайн «Tingni Purple» с «прожекторными элементами», что создает атмосферу особого ощущения. Задняя панель корпуса выполнена из эксклюзивного «нового» стекла с шелковистым покрытием и индивидуальной гравировкой текстуры.

Этот настроенный телефон оснащен «эксклюзивной системной темой Keqing», новыми встроенными 8 смайлами и полностью настраиваемым пользовательским интерфейсом темы Keqing, включая иконки элементов «глубокого выбора», оболочку клавиатуры, шаблон NFC-карты, фоновое изображение приложений, анимацию запуска, динамические обои, часы на выключенном экране, анимацию зарядки, анимацию разблокировки отпечатка пальца, а также уникальные мелодии звонков и сообщений.

Кроме того, этот смартфон поставляется с серией тематических периферийных устройств и аксессуаров с гравировкой, включая "индивидуализированные золотые штыри для SIM-карт", "быстрое зарядное устройство Tingni Sword Light мощностью 100 Вт", кабель T-образным штекером названный "меч Tingni" и защитный чехол для мобильного телефона.