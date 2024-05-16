Заявления Apple о долговечности iPad Pro M4 далеки от правды, как показал краш-тест

13-дюймовый iPad Pro M4 имеет толщину всего 5,1 мм и позиционируется как самый тонкий продукт Apple на сегодняшний день. Потенциальные покупатели могут беспокоиться о его долговечности при длительном использовании. Однако стоит отметить, что более крупный iPad Pro ломается не в центре, а в месте зарядки, так как Apple добавила «центральный позвоночник» для увеличения прочности планшета.

На YouTube канал JerryRigEverything вернулся с новым 13-дюймовым iPad Pro M4, и большинство зрителей уже догадывались, что именно покажет это видео. Последний планшет Apple демонстрирует выдающийся дизайн и инженерные решения, но невероятно тонкая конструкция влияет на долговечность. Несмотря на толщину 5,1 мм, iPad Pro M4 удивительно прочен и не ломается в центре благодаря «центральному позвоночнику».

Однако из-за своей тонкости iPad Pro M4 сильно сгибается во время испытаний на прочность, поэтому пользователям нужно быть особенно осторожными, когда они кладут его в рюкзаки с другими предметами, такими как книги, которые могут оказывать давление под разными углами и деформировать его корпус. Хотя iPad Pro выдерживает нагрузки в центре, трещина появляется в области порта зарядки USB-C, так как задняя часть порта создает большое давление на переднее стекло, вызывая его повреждение.

При разборке Tandem OLED выяснилось, что «центральный стержень» Apple отсутствует в районе порта зарядки. Если бы этот элемент был добавлен в iPad Pro M4, возможно, трещин удалось бы избежать. Тем не менее, более крупный планшет толщиной 5,1 мм неизбежно имеет некоторые недостатки, которые Apple, вероятно, устранит в следующей версии.